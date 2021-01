Alegrete entra 37ª rodada do Distanciamento Controlado na vermelha com 843 casos ativos da covid-19

Compartilhe















O mapa definitivo da 37ª rodada do Distanciamento Controlado deixou 19 regiões em bandeira vermelha, o que significa que 89,5% da população do Rio Grande do Sul está em risco alto para contaminação do coronavírus. O governo estadual divulgou os dados nesta segunda-feira.

O Gabinete de Crise aceitou apenas o pedido de reconsideração da região de Guaíba, que fica com a bandeira laranja nesta semana. Além dela, Caxias do Sul também ficou classificada em zona de risco epidemiológico médio para o vírus.

As regiões em bandeira vermelha são: Porto Alegre, Bagé, Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, Santa Rosa, Taquara e Uruguaiana.

O município de Alegrete, que integra a Região 03 (Uruguaiana), registrou na última segunda-feira (18), 104 casos positivos da Covid-19. A cidade está com 843 casos ativos de 3.530 pessoas que testaram positivo para covid-19, destes 2.643 foram recuperados. Com 44 vidas perdidas, Alegrete inicia nesta terça-feira (19), pela 3ª semana consecutiva na bandeira vermelha imposta pela 37ª rodada do Distanciamento Controlado.

A 3ª Capital Farroupilha está com 907 pessoas em observação devido algum tipo de síndrome gripal, 830 em isolamento e 13 pacientes positivos hospitalizados (6 na UTI covid e 7 no hospital de campanha). O município já realizou 15.360 testes, com 11.726 resultados negativos e 3.530 positivos.

Segundo o Gabinete de Crise, a região de Guaíba recebeu a bandeira laranja nesta semana pois, mesmo com aumento de internações na região nos últimos sete dias, os números indicam redução da velocidade epidemiológica. Além disso, houve diminuição de óbitos na semana, apesar de ainda seguir em número considerável, e elevação da capacidade de leitos em comparação à semana anterior.

O Gabinete de Crise indeferiu o pedido de Passo Fundo por considerar que a região tem elevado número de hospitalizações confirmadas com Covid-19 e também por estar em uma macrorregião com capacidade hospitalar em situação de alerta.

De acordo com o Gabinete, um terceiro pedido, feito por um município, foi encaminhado sem haver previsão legal no decreto estadual do Distanciamento Controlado. Por este motivo, o recurso foi caracterizado como “não conhecido”, ou seja, não foi considerado válido.

Nesta 37ª rodada, 429 municípios (do total de 497) estão classificados em bandeira vermelha. Desses, 154 podem adotar protocolos de bandeira laranja porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não tiveram registro de óbito ou hospitalização de moradores nos 14 dias anteriores à aprovação, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Dos 68 municípios que se encontram em regiões de bandeira laranja, 16 não tiveram registro de óbito ou hospitalização nos últimos 14 dias.

Das 21 regiões, apenas Uruguaiana e Guaíba ainda não aderiram ao sistema de cogestão regional, que permite aos municípios adotar protocolos próprios compatíveis até o nível de restrição da bandeira anterior. Como a região de Guaíba não tem plano de cogestão, os protocolos seguem os da bandeira laranja.

Júlio Cesar Santos Foto: Alex Lopes