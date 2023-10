Alegrete entra no mapa de cidades turísticas do Brasil

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete (SEDETUR), renovou o cadastro do município junto ao Ministério do Turismo Brasileiro. Desta forma Alegrete integra a listagem de cidades com real vocação turística fazendo com que o Município seja um polo atrativo no quesito de recebimento de pessoas de fora.

Também foi reconhecido o Conselho Municipal de Turismo de Alegrete (COMTUR) no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro. Os certificados oportunizam a Prefeitura estar legal e assim pleitear recursos para fomentar a atividade, investir em obras de infraestrutura e ofertar de cursos de qualificação profissional em parceria com o Ministério e também com o Governo do Estado, explica a Secretária da pasta Caroline Figueiredo.

Segundo o diretor Leonardo Cera, o envio documentos legais e comprovações no prazo ter projetos em desenvolvimento, colaborou para colocar Alegrete no cenário do turismo. “Ter um conselho de turismo atuante, ter estabelecimentos com cadastur, ter secretaria municipal de turismo, ter orçamento para turismo, são peças fundamentais para esse sucesso”, destacou o diretor.

Boa parte desse reconhecimento se deve ao Festival da Linguiça que trouxe visitantes de todos lugares do Brasil. A primeira edição do Festival da Linguiça, realizada pela Prefeitura Municipal de Alegrete em parceria com entidades como o Sindicato Rural de Alegrete (SRA), o Centro Empresarial de Alegrete (CEA) e a Associação Alegretense das Agroindústrias (ALEGRO), superou todas as expectativas. O evento recebeu mais de 50 mil pessoas ao longo de três dias, e foram vendidas mais de 15 toneladas do produto.

Fotos: reprodução