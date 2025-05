Alegrete entra no mundo do vinho com mais de 20 mil videiras no Durasnal

Por iniciativa de um alegretense e mais dois sócios de fora do município já estão plantadas mais de 20 mil videiras no Alegrete, no Durasnal, nas margens da BR 290, em um espaço de 4,6 hectares.

O alegretense, ligado a Justiça do Trabalho, informa que a plantação conta com irrigação por gotejamento e um moderno sistema antigeadas, além de toda a tecnologia disponível para a viticultura.

Ele diz que mesmo com a severa estiagem deste ano, o sistema de irrigação permitiu o desenvolvimento adequado do vinhedo, pois, além da água que é levada diretamente no pé da planta, o sistema permite a diluição de fertilizantes específicos, na chamada fertirrigação.

O empreendimento “Vinhas do Alegrete” inicia com a plantação do vinhedo e tem o objetivo de produzir vinhos finos na região. Inicialmente, foram plantadas as cepas Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat e Chardonnay, que vão servir para elaborar vinhos tintos, brancos e espumantes.

os sócios informam que na primeira fase, além do vinhedo, está prevista a construção de um galpão agrícola. Em um segundo momento, será a construção da vinícola, da cave para a guarda dos vinhos e do local para recepção dos clientes e enoturismo.

Os produtores lembram que o vinho serve como porta de entrada para uma série de atividades econômicas, como gastronomia, turismo e prestação de serviços, além de potencializar a comercialização de produtos locais como a carne, arroz, azeite de oliva, queijos, etc.

Vinhas do Alegrete



Trata-se de uma nova fronteira para a economia da cidade, trazendo inovação, tecnologia, renda e empregos, destacam .

“A região de Alegrete insere-se nas grandes zonas climáticas onde o vinho é produzido, entre os paralelos 30 e 40, com grande potencial para a produção de vinhos de qualidade.

Várias vinícolas estão se instalando nesta região do Estado, movidas pela qualidade das terras, clima adequado e potencial de desenvolvimento turístico”, diz Francisco Rossal de Araújo.

Para o início de 2026 já está prevista a primeira colheita, ainda de modo experimental, a fim de avaliar questões como treinamento de mão de obra, logística, insumos, entre outros.

A produção destes três sócios da Vinhas do Alegrete em escala comercial vai iniciar na safra de 2027.