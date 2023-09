Alegrete envia caminhão de alimentos e agasalhos a duas cidades atingidas por temporais

Share on Email

O Rio Grande do Sul vem sendo assolado por enchentes em todas as regiões do Estado, e nestas situações a solidariedade é um diferencial para ajudar tantas famílias que perderam seus pertences nas águas.

Caminhão de Alegrete com produtos para ajudar vítimas de enchentes em outras cidades do RS

E com este grande espírito de doação e ajuda ao próximo, a Secretaria de Promoção Social enviou um caminhão com alimentos e agasalhos para ajudar pessoas de Bagé e Eldorado do Sul atingidas por enchentes. – Nossa comunidade sempre muito solidária doa muitas coisas e estamos, neste momento, em que irmãos de outras cidades precisam de ajuda enviando alimentos e agasalhos, comentou a Secretária Iara Caferatti.

Ele agradece a cada pessoa e empresa que doou produtos, e também agradece a toda equipe da Secretaria, da Defesa Civil e a CAAL que disponibilizou o caminhão para que as entregas daqui pudessem ser enviadas a esses dois municípios.