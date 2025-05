Alegrete está entre as cidades gaúchas com mais pontos de risco de exploração sexual

Segundo levantamento divulgado este ano pela entidade Safernet no Dia da Internet Segura, em 11 de fevereiro, as denúncias sobre imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet registraram uma queda em 2024 em comparação com 2023, ano que a ONG recebeu número recorde de queixas. A ONG recebeu 52 mil denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes, o que representou 26% a menos que em 2023.

D

A pesquisa Mapear, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estudou 655 pontos em 120 municípios do Rio Grande do Sul para identificar locais vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado.

No Rio Grande do Sul, a cidade com mais pontos de risco em números absolutos é Uruguaiana, com 38 pontos identificados. Entre as regiões abrangidas pelas unidades do MPT no Interior, outros municípios abarcados pela Procuradoria do Trabalho no Município de Uruguaiana, aparecem Santana do Livramento (25) e Alegrete com 21 pontos. A lista inclui vinte cidades com mais pontos de risco identificados (Veja abaixo).

A região Norte do Rio Grande do Sul, atendida em sua maior parte pela unidade do MPT em Passo Fundo, é a que apresenta mais cidades entre as vinte com mais pontos críticos verificados: Sarandi (22), Erechim (17), Carazinho (12), Frederico Westphalen (11) e Passo Fundo (11).

Os dados são relativos ao biênio 2023/2024 e estão incluídos no portal da ferramenta SmartLab de monitoramento, projeto conjunto entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Desses pontos, foi constatada exploração sexual de crianças e adolescentes em 12 deles.

O número de locais considerados vulneráveis no período 2023/2024 diminuiu em relação ao biênio anterior, no qual foram mapeados 967 pontos em todo o Estado. O levantamento considera “pontos vulneráveis” aqueles que apresentam características passíveis de aumentar o risco de ocorrências, como ausência de atuação do Conselho Tutelar ou a existência de pontos de prostituição, de consumo de drogas e bebidas alcoólicas.

Pontos de parada em rodovias, como hotéis, motéis, postos de abastecimento também fazem parte do levantamento. Vale ressaltar que neste domingo (18), é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Ranking de cidades gaúchas com mais pontos de risco de exploração sexual

1º) Uruguaiana: 38;

2º) Santa Maria: 26;

3º) Sant’Ana do Livramento: 25;

4º) Sarandi: 22;

5º) Lagoa Vermelha: 22;

6º) Alegrete: 21;

7º) São Leopoldo: 17;

8º) Erechim: 17;

9º) Rosário do Sul: 16;

10) Eldorado do Sul: 15;

11º) Cachoeira do Sul: 14;

12º) Rio Pardo: 12;

13º) Carazinho: 12;

14º) São Gabriel: 12;

15º) Frederico Westphalen: 11;

16º) Pantano Grande: 11;

17º) Passo Fundo: 11;

18º) Tapes: 11;

19º) São Sepé: 11;

20º) Camaquã: 10.