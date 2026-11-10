Alegrete está entre os 210 municípios contemplados com mapeamento topográfico do RS

Alegrete está entre os municípios contemplados pelo levantamento topográfico que está sendo realizado pelo Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). A iniciativa abrange 210 municípios das regiões Oeste, Noroeste e Litoral Norte, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o território gaúcho e produzir informações que contribuam para a reconstrução, a prevenção de desastres naturais e o enfrentamento das mudanças climáticas.

O trabalho teve início em agosto de 2026 e tem conclusão prevista para agosto de 2027. Ao todo, serão mapeados aproximadamente 107,9 mil quilômetros quadrados, utilizando a tecnologia Lidar (Light Detection and Ranging), reconhecida pela precisão na obtenção de dados sobre o relevo e as características da superfície terrestre.

A partir das informações coletadas, serão elaborados o Modelo Digital de Terreno (MDT) e o Modelo Digital de Superfície (MDS), que permitirão uma representação detalhada das características geográficas do Estado.

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Durante a execução do projeto, moradores de diferentes localidades podem observar aeronaves sobrevoando regiões em baixa altitude, além da circulação de equipes técnicas em campo. A movimentação faz parte das atividades necessárias para a coleta e validação das informações.

Como funciona o levantamento?

Os sobrevoos são realizados com aeronaves equipadas com sensores que emitem pulsos de laser em direção ao solo. A tecnologia permite identificar variações de altitude e características da superfície, produzindo dados de alta precisão.

As informações obtidas serão utilizadas em estudos e modelagens hidrológicas e hidráulicas, planejamento territorial e desenvolvimento de estratégias para prevenção e mitigação de eventos climáticos extremos.

Além do trabalho aéreo, equipes especializadas realizam atividades terrestres, como medições e implantação de pontos de controle. Esses procedimentos são importantes para conferir e aprimorar a precisão dos dados coletados.

O projeto foi contratado pelo Governo do Estado e está sendo executado pelo Consórcio GeoSul, formado pelas empresas Esteio, SAI, Aerocarta, Engemap e Topocart.

Os profissionais que atuam em campo estão identificados e portam documentação oficial emitida pelo Executivo estadual. Em caso de dúvidas, a população pode solicitar informações pelo e-mail [email protected].

Dados vão auxiliar na prevenção de desastres

O levantamento foi estruturado após os eventos climáticos extremos registrados em 2024, que provocaram mudanças no relevo de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Os dados produzidos deverão contribuir para o planejamento de ações de reconstrução, organização da ocupação urbana e elaboração de modelos capazes de auxiliar na previsão de ocorrências severas.

A base cartográfica também poderá ser utilizada em estudos e simulações de inundações, além de apoiar sistemas de monitoramento e alerta. O material ficará disponível para órgãos públicos, administrações municipais, instituições de pesquisa e órgãos de defesa civil.

Mapeamento estadual complementa iniciativa federal

O levantamento realizado pelo Governo do Estado foi planejado para complementar o trabalho desenvolvido pelo Governo Federal. Enquanto a iniciativa federal priorizou as áreas com maior suscetibilidade a enchentes, o projeto estadual contempla outras regiões, com a proposta de ampliar a cobertura do mapeamento territorial do Rio Grande do Sul.

A utilização das mesmas especificações técnicas permitirá a integração e a compatibilidade entre os dados produzidos pelas duas iniciativas.

Com isso, o Estado contará com uma base de informações mais abrangente e detalhada, que poderá auxiliar no planejamento urbano, na gestão ambiental, na prevenção de riscos e na elaboração de políticas públicas voltadas à segurança e à qualidade de vida da população.