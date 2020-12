Alegrete está há 44 dias em risco alto para Covid-19, com 710 casos ativos e 638 em observação

Compartilhe















O último mapa definitivo do modelo de Distanciamento Controlado de 2020 manteve 15 regiões Covid em bandeira vermelha (risco epidemiológico alto). Isso porque o Gabinete de Crise decidiu pelo indeferimento dos dois pedidos de reconsideração feitos por associações regionais e municípios, que solicitaram a permanência em bandeira laranja (risco epidemiológico médio). A cidade de Alegrete que integra a Região 03, entra na sua 6ª semana consecutiva na bandeira vermelha. Já são 44 dias com risco alto de contágio para o coronavírus.

Na segunda-feira (28), a 3ª Capital Farroupilha registrou 35 casos positivos da Covid-19 e 41 recuperados. Dos 2.546 casos confirmados da doença, 706 pessoas estão em isolamento domiciliar e 638 apresentaram síndrome gripal e passam por observação.

Primeiro golpe do Pix em Alegrete lesa empresário em mais de 120 mil reais

Alegrete já recuperou 1.801 pessoas e está com 710 casos ativos (706 em isolamento domiciliar e 4 hospitalizados positivos de Alegrete na UTI Covid). O município contabiliza 35 mortes pela Covid-19. A secretaria municipal de saúde já realizou 12.837 testes, com 10.231 negativos, 2.546 apontaram resultados positivos. Sessenta pessoas aguardam resultado de acordo com o último boletim.

A cidade de Passo Fundo, que também pediu reconsideração na semana passada, teve o pedido indeferido porque a região tem elevadas taxas de ocupação hospitalar, e elevado quantitativo de registro de hospitalizações por Covid-19. Além disso, tanto a região como a macrorregião registram aumento de pacientes internados em UTI para Covid-19 e redução do número de leitos livres de UTI.

O outro pedido foi individual, do município de Cachoeirinha, sendo indeferido por não atender aos requisitos de zero hospitalizações e zero óbitos por Covid-19, nos 14 dias anteriores à apuração.

Homem tem mal súbito e morre em via pública no bairro Promorar

Ainda trazendo um reflexo da situação de alto índice de contágio e de constante aumento de ocupação de leitos de hospitais por coronavírus no Rio Grande do Sul, o mapa definitivo da 34ª rodada confirma, portanto, seis regiões em bandeira laranja e 15 regiões em vermelha.

Em bandeira laranja, estão as regiões de Guaíba, que se classificou como risco médio pela segunda semana consecutiva, Taquara, Novo Hamburgo, Cruz Alta, Pelotas e Bagé.

O sistema de cogestão regional, suspenso na primeira quinzena de dezembro, voltou a valer no dia 15 de dezembro. Das 21 regiões Covid, 19 estão em cogestão e podem adotar protocolos próprios, elaborados pelas respectivas associações regionais. Apenas as regiões de Guaíba e Uruguaiana não aderiram à gestão compartilhada.

Nesta semana, o mapa preliminar da 35ª rodada do Distanciamento Controlado será divulgado no site do governo do Estado excepcionalmente às 19h do dia 1º de janeiro.

Universitários que dividem a mesma casa se desentendem por causa de ritual religioso

Nesta 34ª rodada, 414 municípios (do total de 497) estão classificados em bandeira vermelha, somando 8,6 milhões de habitantes, o que corresponde a 76,5% da população gaúcha (total de 11,3 milhões de habitantes).

Desses, 163 municípios (665,9 mil habitantes, 5,9% da população gaúcha) podem adotar protocolos de bandeira laranja porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não tiveram registro de óbito ou hospitalização de moradores nos 14 dias anteriores à aprovação, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Dos 83 municípios (2,65 milhões de habitantes, 23,5% da população gaúcha) que se encontram em regiões de bandeira laranja, seis cidades (36,3 mil habitantes, 0,3% da população gaúcha) não registraram óbito ou hospitalização nos últimos 14 dias.

Júlio Cesar Santos Foto: Eduardo Silveira