Alegrete está presente na Surdolimpíadas em Caxias do Sul

O megaevento que reúne mais de cinco mil pessoas, que representam 77 países na disputa de 20 modalidades no masculino e 18 no feminino, também tem presença de alegretenses.

No último domingo (1º), foi realizada a abertura da 24ª edição das Surdolimpíadas de Verão (Summer Deaflympics), na cidade de Caxias do Sul.

Os brasileiros vão disputar 17 modalidades no masculino e 14 no feminino. Futebol, vôlei, handebol, basquete, atletismo, badminton, natação, ciclismo de estrada, ciclismo mountain bike, tiro esportivo, orientação, tênis de mesa, judô e caratê terão representantes nos dois naipes. No tênis, vôlei de praia e taekwondo o Brasil tem equipes masculinas.

Alegretense Josie com a Seleção de futebol do Brasil

Para Diana Kyosen, presidente da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), as Surdolimpíadas que vão até o dia 15, proporcionam esperanças de um futuro promissor para a comunidade de atletas surdos. “Essa esperança se fortalece com a nossa presença neste evento, com mais de 5 mil surdoatletas e membros de comissões técnicas, vindos de 77 países, o que comprova a força e a unidade do nosso movimento surdolímpico”, disse.

Três alegretenses na delegação da Unipampa

As profissionais Josie Pillar e Roberta Messa Tradutoras e Intérpretes de Libras e a professora Ana Paula Gomes Lara, professora Surda, representam a Unipampa no evento que está sendo muito marcante para a comunidade Surda do mundo todo, em especial para a comunidade surda do RS, já que o evento é sediado na Serra gaúcha. A próxima Surdolimpíadas está prevista para acontecer em Tóquio em 2025.

Evento é uma diversidades de cultura, vivenciadas pelas alegretenses

As alegretenses estão vivenciando e ajudando na interpretação entre surdos e ouvintes através da Língua Brasileira de Sinais, também aproveitando para conhecer pessoas de outros países suas culturas e aprender sobre a Língua de Sinais de outros países, a Língua Internacional de Sinais e a ASL – Língua Americana de Sinais.

Surdolimpíadas vai até dia 15 em Caxias do Sul

Fotos: reprodução