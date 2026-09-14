Alegrete esteve entre os municípios fiscalizados na Operação Resgate VI contra trabalho escravo

Município integrou roteiro das fiscalizações realizadas por força-tarefa nacional entre o fim de julho e agosto; no Rio Grande do Sul, 15 trabalhadores foram resgatados em cinco cidades

Alegrete esteve entre os municípios gaúchos fiscalizados durante a Operação Resgate VI, força-tarefa nacional de combate ao trabalho análogo à escravidão e ao tráfico de pessoas. A ação ocorreu entre o fim de julho e 31 de agosto de 2026 e mobilizou órgãos federais em diferentes regiões do país e foi divulgada nesta semana.

No Rio Grande do Sul, quatro equipes de fiscalização percorreram 17 municípios, entre eles Alegrete e Manoel Viana. As ações tiveram como objetivo apurar denúncias, realizar inspeções e verificar as condições de trabalho em propriedades e estabelecimentos.

Em Alegrete, a presença das equipes fez parte desse trabalho de fiscalização e investigação. Não houve, no município, registro de trabalhadores resgatados durante a operação. Os 15 resgates contabilizados no Rio Grande do Sul ocorreram em Sant’Ana do Livramento, Três Passos, Lajeado, Ijuí e Planalto.

Fiscalização teve forte presença no meio rural

A Operação Resgate VI concentrou grande parte das ações no Estado em atividades relacionadas ao trabalho rural, especialmente na criação de animais e em lavouras de fumo e melancia.

A escolha das atividades acompanha características econômicas de diferentes regiões do Estado e levou as equipes a propriedades rurais para verificar as condições oferecidas aos trabalhadores. Além do campo, foram fiscalizados estabelecimentos e atividades urbanas, incluindo restaurantes, casas noturnas, pedreiras, obras públicas, carvoarias e uma empresa de montagem de embalagens.

Em Alegrete, município com forte presença de atividades ligadas ao setor agropecuário, a fiscalização integrou justamente esse esforço de verificação das condições de trabalho na região.

Manoel Viana também recebeu equipes

O município vizinho de Manoel Viana também esteve no roteiro da Operação Resgate VI. As equipes estiveram na cidade para apurar denúncias e vistoriar propriedades.

Assim como em Alegrete, o trabalho de fiscalização na região teve atenção especial às atividades rurais, incluindo a criação de animais e lavouras temporárias.

Ao todo, os municípios gaúchos visitados pela força-tarefa foram Alecrim, Alegrete, Coqueiro Baixo, Gramado Xavier, Ijuí, Lajeado, Manoel Viana, Palmeira das Missões, Paverama, Planalto, Putinga, Roca Sales, Roque Gonzales, Rosário do Sul, Sant’Ana do Livramento, Taquari e Três Passos.

15 trabalhadores foram resgatados no Estado

No Rio Grande do Sul, a operação resultou no resgate de 15 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão.Os casos identificados durante as fiscalizações ocorreram em cinco municípios: Sant’Ana do Livramento, Três Passos, Lajeado, Ijuí e Planalto. Os trabalhadores encontrados em situação irregular tiveram seus direitos assegurados, incluindo o acesso ao seguro-desemprego especial, além do recebimento das verbas trabalhistas e rescisórias devidas.

Força-tarefa reuniu seis órgãos federais

A operação contou com a atuação integrada de equipes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante as fiscalizações, os empregadores flagrados em irregularidades foram obrigados a interromper as práticas ilegais, regularizar os contratos de trabalho e cumprir as obrigações trabalhistas determinadas pelas autoridades.

Operação resgatou 479 trabalhadores no Brasil

Em âmbito nacional, a Operação Resgate VI realizou 231 ações fiscais e resgatou 479 trabalhadores de condições análogas à escravidão. Do total de resgatados, 75 eram mulheres, 13 eram crianças ou adolescentes e 66 eram migrantes de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela e Senegal. As fiscalizações também identificaram 1.192 trabalhadores sem registro formal e resultaram na emissão de aproximadamente 1.836 autos de infração. Somados os valores trabalhistas e rescisórios destinados aos trabalhadores resgatados em todo o país, a operação ultrapassou R$ 1,4 milhão.

A presença da Operação Resgate VI em Alegrete e Manoel Viana reforça a atuação dos órgãos de fiscalização na Fronteira Oeste e a atenção às condições de trabalho em atividades rurais e outros setores econômicos da região.

Foto: MPT