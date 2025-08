Alegrete: Exército seleciona novos soldados no 10º B Log

Em Alegrete, As Comissões de Seleção (CS), recebem nesta fase, os jovens que realizam exames médicos, testes de aptidão e entrevistas. O processo iniciou nesta segunda-feira (04) e se estendem a 08 de agosto no 10º B Log, no período manhã e tarde. A estimativa é de que pelo menos 500 inscritos compareçam nesta fase.

Os jovens são avaliados quanto ao vigor físico, capacidade analítica, além de aspectos culturais, psicológicos e morais. Após essa etapa, ocorre a 3ª Fase -Designação, fase em que o jovem apto à distribuição na seleção geral será designado para se apresentar em uma organização militar, atendendo às necessidades das Forças Armadas. Ainda tem a 4ª Fase -Seleção Complementar, em que o inscrito se apresenta na Organização Militar designada, a fim de realizar novos exames e entrevistas para que, dentro de suas aptidões pessoais e dos critérios estabelecidos, sejam escolhidos para prestar o Serviço Militar Inicial Obrigatório.

Já a 5ª fase – Incorporação, é a fase final. O jovem é incluído em uma Organização Militar da Ativa das Forças Armadas. Os primeiros dias destinam-se a familiarizar o recruta com a rotina e as práticas comuns ao ambiente militar.

O alistamento militar obrigatório e voluntário para os jovens que completam 18 anos em 2025 foi encerrado, registrando um total de 1.063.043 inscritos em todo o Brasil. Deste número, 1.029.323 são jovens do sexo masculino e 33.720 são mulheres que optaram voluntariamente pelo serviço militar.

É importante reforçar que o alistamento é obrigatório para todos os jovens do sexo masculino no ano em que completam 18 anos de idade. Quem perdeu o prazo deve comparecer à Junta de Serviço Militar mais próxima da sua residência, pagar a multa militar e realizar seu alistamento. Além da multa, quem não se alista no prazo fica em débito com o Serviço Militar e enfrenta diversas restrições. Entre as principais sanções, o cidadão não pode, por exemplo, obter passaporte, ingressar em cargos ou concursos públicos, matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino, nem obter carteira profissional.