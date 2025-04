Alegrete fecha trimestre com incremento de vendas no segmento de veículos, aponta pesquisa

Alegrete fechou o trimestre com incremento de 3% no aumento nas vendas de veículos. Os dados são da Fenabrave, a associação que representa as concessionárias, que reflete que os alegretenses estão adquirindo mais veículos ou trocando o seu meio de transporte por outros.

O resultado eleva para 11,4% o crescimento das vendas de veículos no acumulado dos últimos seis meses. Segundo informado, o período de maior número de vendas, foi entre novembro e dezembro, pois os trabalhadores recebem o 13º salário e conseguem um incremento para entrar num novo veículo.

De janeiro a março, foram licenciados 1,2 milhões de veículos no Brasil. O desempenho, que supera as previsões das montadoras, se deve à melhora nas condições de crédito, na esteira da queda dos juros, junto com o mercado de trabalho aquecido e aumento da renda, além da demanda firme das locadoras de automóveis, que estão renovando suas frotas.

Em Alegrete, segundo relato de um vendedor especializado, as instituições financeiras estão estendendo seus créditos e as pessoas conseguem fazer um consórcio.”Olha, o Governo tem vários programas que tu pode dar como garantia, hoje em dia, FGTS e cartão de crédito. Isso faz com que as pessoas invistam em um bem material que um veículo.

Segundo dados da Guarda Municipal, Alegrete está chegando a marca de 44 mil veículos em circulação. Um aumento significativo, comparado com os anos 2000, que o Município tinha em média 19 mil veículos.

Outro ponto destaco é os motoristas de aplicativo que vem ganhando cada vez mais espaço. Atualmente, as concessionárias garante descontos especiais para quem atua como motorista e isso acaba por se tornar atrativo para quem visa trocar de veículo.