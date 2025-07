Alegrete| Fios de telefones continuam em calçadas e até em lixeiras

São muitas as reclamações de pessoas de Alegrete que, mesmo com o mutirão de operação da RGE com apoio da Prefeitura, para troca de postes e retirada de amontoados de fios de telefonia de postes. Algumas empresas não cumprem o que acordaram na Promotoria de Justiça.

Na segunda quadra da rua Dos Andradas está um amontoado de fios em cima da calçada e alguns em altura de pouco mais de metro do chão, oferecendo risco aos pedestres.

Na rua Maurício Cardoso uma moradora denunciou que uma empresa de telefonia trocou fios e colocou os em desuso dentro de sua lixeira, sendo que a coleta não leva esse tipo de material

A situação de fios soltos continua não só na principal via comercial da cidade, mas em vários outros pontos há registros de fios de telefonia fora do padrão. Não é a primeira vez que a reportagem flagra esse tipo de descaso.

O promotor de justiça, Eduardo Fagundes, informa que haverá outro mutirão de retirada desses fios na semana que vem, mas diz que as ações foram pouco eficazes. Ele acredita que caberá ao Município aplicar multa às empresas que descumprirem o combinado. – Além do mutirão teremos um nova reunião com as empresas, cita.