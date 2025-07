Alegrete| Foragido por homicídio em Cruz Alta é preso em ação conjunta da Decrab e da PF

Share on Email

A prisão ocorreu com apoio da Polícia Federal, que indicou o paradeiro do foragido. Conforme a Polícia Civil, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça e estava registrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

De acordo com informações, o homicídio ocorreu em 2017, na cidade de Cruz Alta. Atualmente, ele trabalhava em Alegrete, onde foi localizado pela equipe de investigação.

Após a prisão, foram realizados os procedimentos legais e o registro de ocorrência. O indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil destacou que a ação conjunta reforça a integração entre as forças de segurança no combate à criminalidade e na garantia da segurança da população gaúcha.