Alegrete ganha monumento que resgata sua história missioneira

A obra, instalada no prolongamento da Avenida Ibicuí, na estrada do antigo lixão, junto ao trevo de acesso a Manoel Viana, busca resgatar e dar visibilidade à participação do território alegretense na história das Missões Jesuíticas Guaranis.

A iniciativa integra as comemorações dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis e destaca um capítulo da história regional que, segundo pesquisadores, antecede a própria formação administrativa de Alegrete.

Em entrevista, o pesquisador, historiador e integrante do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Alegrete (COMPAHCA), Homero Dornelles, explicou os motivos da instalação do monumento e sua relação com a trajetória histórica do município.

Dornelles lembra que Alegrete também fez parte do contexto missioneiro, especialmente por meio das estâncias destinadas à criação de gado, cavalos, ovelhas e mulas. Segundo ele, áreas que hoje integram o território rural e urbano do município estiveram vinculadas às estâncias missioneiras de Yapeyú, São Borja e Santo Ângelo.

A escolha do local para a instalação da cruz também possui significado histórico. Conforme o pesquisador, o monumento está situado por ser o caminho relacionado à circulação e à presença missioneira na região.

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A proposta ganhou força a partir de um seminário missioneiro realizado no ano passado na Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Dornelles participou da organização do encontro, que reuniu professores e pesquisadores de diferentes municípios do Rio Grande do Sul, além de representantes da Argentina e do Uruguai.

Durante o seminário, foram apresentados e debatidos registros e informações sobre a presença missioneira em Alegrete. A partir dessas discussões, surgiu a ideia de instalar a Cruz Missioneira em um dos acessos da cidade, como forma de ampliar o conhecimento da população sobre essa parte da história local.

“Lá falamos e colhemos informações missioneiras que Alegrete fez parte. Então tivemos a ideia de colocar aquela Cruz Missioneira ali, para todos saberem ou ficarem sabendo, a partir de agora, que Alegrete foi missioneiro antes de ser fronteiriço”, afirmou Homero Dornelles.

Monumento e participação da comunidade

A obra é assinada pelo escultor Diri Martins, natural de São Nicolau, município reconhecido por sua ligação com a história das Missões. O artista já produziu diversas Cruzes Missioneiras instaladas em cidades gaúchas.

A execução do monumento conta com patrocínio do SICOOB, numa contribuição de Gleice Balsemão que agilizou o projeto em parceria com a instituição bancária. A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Infraestrutura, participa com a disponibilização da mão de obra necessária para a instalação da cruz e do letreiro.

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Uma história que ultrapassa os 195 anos de Alegrete

O presidente do Conselho do Patrimônio de Alegrete, historiador e professor de História da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Dr. Anderson Pereira Corrêa, também destaca a importância de compreender a trajetória do município para além de sua emancipação administrativa.

Segundo Corrêa, o território onde hoje está Alegrete é habitado há mais de 12 mil anos. Assim, os 195 anos de existência administrativa do município representam apenas uma pequena parcela de uma história muito mais antiga.

Antes da chegada dos europeus, a região era ocupada por povos originários, posteriormente identificados como Charruas, Minuanos, Yarôs e Guaranis.

A partir do século XVII, a presença europeia e jesuítica também passou a marcar o território, com a instalação de capelas, estâncias e postos missioneiros. Conforme a análise do historiador, a ocupação missioneira se estendeu por quase dois séculos em áreas que posteriormente integrariam o município de Alegrete.

O significado da Cruz Missioneira

Com quatro braços horizontais, a Cruz Missioneira possui referências em modelos como a Cruz de Caravaca, a Cruz Patriarcal e a Cruz de Lorena. Sua trajetória está profundamente ligada à atuação dos padres jesuítas e à formação das reduções jesuítico-guaranis no sul do Brasil, na Argentina e no Paraguai.

Além de sua dimensão religiosa, o símbolo representa a fé, a proteção divina e a união entre elementos das culturas europeia e indígena no contexto das Missões.

Com a instalação do monumento, Alegrete passa a destacar, em um de seus principais acessos, uma dimensão histórica que nem sempre é conhecida pela população: sua participação na experiência missioneira.

Mais do que um elemento de identificação visual, a Cruz Missioneira representa um convite à valorização da memória, do patrimônio histórico e das diferentes raízes culturais que contribuíram para a formação do município.