Alegrete ganha novo Centro de Pinturas com serviços exclusivos para clientes e profissionais

Nesta sexta-feira, a partir das 8h, Alegrete recebe a inauguração do Centro de Pinturas, um espaço moderno e completo para quem busca qualidade, praticidade e economia na hora de construir, reformar ou renovar ambientes.

22 de agosto de 2025 Flaviane Antolini Alegrete, Conteúdo Patrocinado, Educação, Notícias, Política 0

A nova loja fica na Rua dos Andradas, nº 2, e chega oferecendo diferenciais que prometem facilitar a vida tanto dos clientes quanto dos profissionais da área.

Serviços e facilidades para todos os clientes

O Centro de Pinturas se destaca por oferecer tele-entrega gratuita, equipe especializada para orientar cada compra, além de suporte e acompanhamento direto na obra. Outra novidade é o simulador de ambientes, ferramenta que ajuda o cliente a visualizar como as cores escolhidas ficarão aplicadas no espaço desejado.

Entre as facilidades, a loja também garante orçamento gratuito e a possibilidade de comprar direto pelo WhatsApp, agilizando o atendimento e trazendo mais comodidade. A variedade de cores e a linha completa de produtos completam a experiência.

Benefícios exclusivos para profissionais da pintura

Os pintores e aplicadores terão atenção especial: o Centro de Pinturas oferecerá treinamentos, bonificações e um sistema de pontuação que valoriza a fidelidade e garante vantagens exclusivas.

Promoções de inauguração

Para marcar a abertura, o Centro de Pinturas já inicia com ofertas imperdíveis:

Acrílico fosco 18 litros – R$149,90.
Massa corrida 25kg – R$69,90.
Selador acrílico 18 litros – R$109,90.

Um novo conceito em pintura para Alegrete
Mais do que uma loja, o Centro de Pinturas chega com a proposta de ser um parceiro em cada projeto, unindo economia, inovação e suporte profissional.

📍 Inauguração: Sexta-feira, a partir das 8h
📌 Endereço: Rua dos Andradas, nº 2 – Alegrete

PAT no Telegram ? Sim. Clique AQUI e receba os alertas de notícias em nosso grupo exclusivo! É de graça.
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Mais antigas
O mais novo Mais Votados
Comentários em linha
Exibir todos os comentários