Alegrete ganha novo Centro de Pinturas com serviços exclusivos para clientes e profissionais

A nova loja fica na Rua dos Andradas, nº 2, e chega oferecendo diferenciais que prometem facilitar a vida tanto dos clientes quanto dos profissionais da área.

Serviços e facilidades para todos os clientes

O Centro de Pinturas se destaca por oferecer tele-entrega gratuita, equipe especializada para orientar cada compra, além de suporte e acompanhamento direto na obra. Outra novidade é o simulador de ambientes, ferramenta que ajuda o cliente a visualizar como as cores escolhidas ficarão aplicadas no espaço desejado.

Entre as facilidades, a loja também garante orçamento gratuito e a possibilidade de comprar direto pelo WhatsApp, agilizando o atendimento e trazendo mais comodidade. A variedade de cores e a linha completa de produtos completam a experiência.

Benefícios exclusivos para profissionais da pintura

Os pintores e aplicadores terão atenção especial: o Centro de Pinturas oferecerá treinamentos, bonificações e um sistema de pontuação que valoriza a fidelidade e garante vantagens exclusivas.

Promoções de inauguração

Para marcar a abertura, o Centro de Pinturas já inicia com ofertas imperdíveis:

Acrílico fosco 18 litros – R$149,90.

Massa corrida 25kg – R$69,90.

Selador acrílico 18 litros – R$109,90.

Um novo conceito em pintura para Alegrete

Mais do que uma loja, o Centro de Pinturas chega com a proposta de ser um parceiro em cada projeto, unindo economia, inovação e suporte profissional.

📍 Inauguração: Sexta-feira, a partir das 8h

📌 Endereço: Rua dos Andradas, nº 2 – Alegrete