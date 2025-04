Alegrete garante transporte de atletas e representantes para competições fora da cidade

A Prefeitura anunciou a assinatura de um documento que assegura o transporte para atletas e representantes do município em competições estaduais e internacionais. O ato foi realizado pelo prefeito Jesse Trindade e representa um investimento superior a 1 milhão de reais, evidenciando o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento esportivo.

Com essa iniciativa, a administração busca proporcionar melhores condições para que os talentos alegretenses possam se destacar e competir em nível elevado, levando o nome da cidade a novos horizontes. “Estamos investindo no futuro dos nossos jovens atletas, dos nossos representantes, oferecendo suporte para que eles possam brilhar em suas respectivas modalidades”, afirmou o prefeito durante o ato de assinatura.

Essa ação reforça a importância do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social, além de estimular a prática esportiva entre os jovens da comunidade. A Prefeitura de Alegrete reafirma seu compromisso em promover ações que valorizem os talentos locais e incentivem a participação em competições.

Com essa nova medida, a administração municipal espera não apenas facilitar o acesso dos atletas às competições, mas também fomentar uma cultura esportiva mais forte e vibrante na cidade. A entidade ou modalidade encaminha ofício para o Secretário de Educação Rodrigo Guterres, solicitando o transporte para a competição representando o município. O pedido passa pela análise do secretário que autoriza ou não a viagem.

A empresa AM Turismo foi a vencedora do Pregão Eletrônico e vai disponibilizar um ônibus com 44 lugares e um van com 16 lugares.