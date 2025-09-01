Alegrete gera uma vaga de emprego formal em julho, segundo dados do Caged

Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na última quarta-feira (27), pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o município de Alegrete criou um posto de trabalho com carteira assinada no mês de julho.

Após um saldo negativo em junho com o fechamento de 29 postos de trabalho, o saldo de julho foi positivo. No sétimo mês do ano, foram 395 admissões e 394 desligamento. Entre os principais grupos de atividades econômicas a Indústria e o Comércio tiveram desempenho negativo. Com 39 contratações em julho, o setor de Indústria cessou 67 contratos. Foram 28 postos de trabalho extintos no mês.

Já no Comércio, das 122 contratações, 125 empregos foram cessados em julho, com saldo negativo de 3. Nos outros três principais grupamentos o desempenho foi positivo. No setor de Serviços houveram 116 contratações e 104 desligamentos (saldo 12). Na atividade de agropecuária, 94 contratações e 82 demissões (saldo 12). No ramo da Construção, dos 24 postos, 16 postos foram interrompidos.

No acumulado do ano, o município registra 378 admissões e 347 desligamentos, resultando 31 postos de trabalho criados. Já num comparativo com os últimos 12 meses, ou seja, de julho de 2024 até junho deste ano, são 621 admissões e 547 demissões, saldo de 74 empregos formais. Os números estão sem ajustes do MTE.

À nível estadual, o Rio Grande do Sul registrou 76 mil novas vagas com carteira assinada nos sete primeiros meses de 2025, resultado de 1.022.034 contratações e 945.994 desligamentos entre janeiro e julho. Os números indicam um crescimento de aproximadamente 66% em relação ao mesmo período de 2024, quando o saldo foi de 45.595 mil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados na quarta-feira (27/8).

O Estado foi o sexto no país com maior saldo positivo no ano, atrás apenas de São Paulo (390,6 mil), Minas Gerais (152 mil), Paraná (102,3 mil), Santa Catarina (83 mil) e Bahia (77,3 mil).

A Região Sul ocupou o segundo lugar na geração de empregos no país, com 261.342 novos postos, em um ranking liderado pela Região Sudeste, com 626.676 vagas formais.

O Brasil criou 129.775 mil vagas de emprego formal, ou seja, com carteira assinada, em julho, segundo mostram os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Foram registrados 108.476 mil empregos, saldo de julho é decorrente de 2.251.440 admissões e 2.121.665 desligamentos.

Todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas apresentaram saldo positivo no mês passado. Os destaques vieram dos setores de serviços e comércio. Confira a variação de cada atividade econômica: