Durante a abordagem, os policiais realizaram a identificação do indivíduo e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Comarca de Alegrete, com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, referente ao crime de tráfico de entorpecentes.

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Conforme informações da Brigada Militar, o homem possui uma extensa ficha de antecedentes policiais. Entre os registros estão quatro ocorrências por roubo a pedestre, duas por tráfico de entorpecentes, duas por ameaça e duas por porte ilegal de arma de fogo. Também constam registros por resistência e vias de fato.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico. Posteriormente, foi apresentado na Delegacia de Polícia de Alegrete para o registro da ocorrência e os demais procedimentos legais.

Fonte: Comunicação Social do 47º BPM – Brigada Militar.