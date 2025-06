Alegrete | Idoso encontrado morto em veículo é identificado; mulher foi levada à Delegacia

O veículo, Ford Ka, estava no corredor de acesso à área da hípica do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (RCB), às margens da RS-507, estrada que liga a cidade ao frigorífico Minerva.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Alegrete Tudo, um militar do Exército Brasileiro que realizava a ronda, percebeu o carro estacionado de maneira irregular, com o pisca-alerta ligado. Ao se aproximar, notou que havia uma mulher no interior do veículo, aparentemente desorientada. Sem conseguir estabelecer diálogo, ele acionou a Brigada Militar.

Quando os policiais chegaram, identificaram a mulher como uma jovem de 23 anos, já conhecida das guarnições. Durante a revista ao veículo, os policiais constataram que o interior estava revirado e, no banco traseiro, encontraram um idoso parcialmente vestido e já sem sinais vitais.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito de Joel Ponciano, de 82 anos. A área foi isolada e a Polícia Civil foi chamada para atender a ocorrência.

A mulher foi encaminhada inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a relação entre ela e o idoso. Segundo informações preliminares, a jovem não soube explicar o que havia ocorrido.

Peritos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Santana do Livramento foram acionados. As causas da morte ainda serão investigadas, e nenhuma hipótese foi descartada até o momento. Há indícios de que o idoso possa ter passado mal, mas a confirmação dependerá do laudo médico-legal.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo seguirá acompanhando o caso para atualizações sobre as circunstâncias da morte, o resultado da perícia e o andamento das investigações.