Alegrete | Impacto ‘joga’ Onix sobre calçada entre poste e prédio

De acordo com informações da Guarda Municipal, a colisão envolveu um Chevrolet Onix e um Fiat Uno.

Conforme relato, a motorista do Onix trafegava pela rua Venâncio Aires e avançou a via preferencial, sendo atingida pelo Uno, que seguia pela Rua Dos Andradas. Com o impacto, o Onix subiu na calçada e ficou posicionado entre um poste de energia e a parede de um prédio.

Não houve feridos. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência. O Onix, que ficou sem condições de rodar, foi removido do local por um guincho particular.