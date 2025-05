Alegrete | Incêndio consome cabine de caminhão com dois baús da empresa Peruzzo na BR-290

Segundo informações repassadas por Fabiano Schmidt, responsável pela logística da empresa, o veículo seguia no sentido Alegrete–Bagé transportando apenas vasilhames vazios. O motorista, que conduzia a caminhão, relatou ter ouvido um estouro e, suspeitando inicialmente de um problema no pneu, estacionou o veículo no acostamento para averiguar.

Ao descer, o condutor percebeu que havia fumaça saindo da cabine. Ele tentou controlar as chamas utilizando o extintor do próprio caminhão, mas o fogo se alastrou rapidamente, consumindo toda a cabine. “Ele achou que fosse pneu, mas logo viu a fumaça e tentou conter com o extintor, só que as chamas se espalharam muito rápido”, explicou Schmidt.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e compareceu ao local para sinalizar o trecho e garantir a segurança do tráfego. Equipes do Corpo de Bombeiros de Alegrete também foram mobilizadas e realizaram o combate às chamas, evitando que o fogo atingisse o restante da composição.

Não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda serão apuradas.