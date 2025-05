Alegrete | Incêndio destrói residência no bairro Santos Dumont

As chamas consumiram completamente o imóvel, que abrigava dois moradores. No momento do ocorrido, apenas uma menor de idade estava na casa. Ela foi retirada do local com a ajuda de vizinhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou dois caminhões e mais de sete mil litros de água para conter o fogo. O trabalho das guarnições impediu que o incêndio se alastrasse para casas vizinhas.

Moradores das imediações relataram que o episódio gerou apreensão na vizinhança. Segundo informações preliminares, havia um fogão a lenha no interior da residência, mas, até o momento, não há conclusão oficial sobre a causa do sinistro. A Brigada Militar também esteve no endereço.