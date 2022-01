Alegrete inicia ano com 800 focos de aedes aegypti

Share on Email

O Setor de Vigilância em saúde da Secretaria que realiza as visitas às residências e terrenos verificando possíveis focos de mosquito aedes aegypti, fechou o ano de 2021 com 802 focos registrados em Alegrete.

Luciana Rossi que responde pelo setor, diz que já iniciaram o ano com coletas positivas, o que é muito preocupante, visto que estão desfalcadas de pessoal, com agentes em férias e um com Covid. Atualmente apenas três agentes estão na ativa para toda a cidade.

Com a nova onda de contaminação de Covid no Município o trabalho está sendo com muita cautela devido à infestação de influenza e covid, porque dizem que não podem colocar os agentes em risco, diz Luciana.

Ela acredita que vão enfrentar um período muito difícil a partir de 15 de janeiro, já que o calor é intenso em Alegrete e isso potencializa a proliferação de larvas.

O pedido são os de sempre, para que as pessoas cuidem para evitar qualquer tipo de água em vasos, pneus e mantenham seus pátios limpos.