A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a vacinação com a dose de reforço (3ª dose) contra a Covid-19 começa nesta quinta-feira, 16. A vacinação ocorre no PAM e nas UBSs Vera Cruz, Rondon, Vila Nova, Promorar e CSU.

A dose de reforço é destinada a idosos com 70 anos ou mais, que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 6 meses. Imunossuprimidos também poderão se vacinar, nos mesmos locais, desde que tenham recebido a 2ª dose há, no mínimo, 28 dias. Pacientes do SAE que estão no grupo de imunossuprimidos devem se dirigir ao Centro Social Urbano.