Alegrete iniciou a 22ª semana do Distanciamento Controlado com 60 casos ativos e 31 pessoas aguardando resultado

Um dado que preocupa é o aumento de pessoas em observação com síndrome gripal. Na segunda-feira (05), eram 167 pessoas monitoradas e ontem subiu para 196.

A vigência das bandeiras da 22ª semana do Distanciamento Controlado iniciou à 0h de terça-feira (06) e se encerra às 23h59 da próxima segunda-feira (12).

Casal gauchinho dá buenas à querência, dia 20 de setembro, na Santa Casa

Santa Maria registrou, no último levantamento, aumento de casos de internações em UTI por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), de 36 para 39, e por Covid-19, de 34 para 37, o que resultou na redução de leitos livres (tanto na variação como na razão de leitos livres por ocupados). Outro fator que fez com que a região voltasse a ficar em bandeira vermelha foi o aumento no número de óbitos (de 14 para 15 nas últimas duas semanas, alta de 7%).

Na média geral do Estado, o número de novas hospitalizações de casos confirmados de Covid-19 voltou a crescer ao longo da semana, depois de apresentar queda na semana passada, subindo de 793 para 840 – aumento de 6%. E a quantidade de leitos livres também caiu (de 684 para 659, queda de 4%). No último dia de monitoramento, porém, o número de internados em leitos clínicos pela doença havia caído 4% (de 688 na quinta-feira anterior, para 659).

O número de óbitos influenciou positivamente o cálculo, com leve queda entre as duas últimas quintas-feiras no RS (de 273 para 272). Caíram ainda os indicadores de internações em UTI por SRAG (-1%), de internados em leitos clínicos (-4%) e de internados com Covid-19 em leitos de UTI (-2%).

O mapa com apenas uma região em bandeira vermelha já foi registrado no Estado na primeira rodada do modelo, com vigência de 11 a 17 de maio, e quando ainda eram consideradas 20 regiões Covid. Na ocasião, apenas a região de Lajeado foi classificada em vermelho, mas seis regiões (Uruguaiana, Santa Rosa, Ijuí, Taquara, Bagé e Cachoeira do Sul) estavam na bandeira amarela (risco epidemiológico baixo). Desde a oitava rodada, entre os dias 30 de junho e 6 de julho, o Rio Grande do Sul não tem bandeira amarela.