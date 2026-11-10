Alegrete inspira artista que resgata coreografia histórica do sapateado gaúcho em vídeo no CTG Farroupilha

Durante uma passagem pela cidade natal, na última semana, o artista realizou um projeto especial: a gravação de um vídeo que resgata uma coreografia criada em 2004 e que marcou a história do sapateado no Rio Grande do Sul.

A produção foi gravada no palco do CTG Farroupilha e reuniu sapateadores de Alegrete em uma remontagem da coreografia idealizada pelo artista e professor Rodrigo Guterres. Apresentada originalmente há mais de 20 anos, a composição foi a primeira do Rio Grande do Sul a reunir exclusivamente homens em uma apresentação de sapateado.

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O trabalho recebeu o título de “TAP CHULA – Diálogos” e integra a série Vídeo Dança 2. A iniciativa surgiu de um desejo antigo de Rozan, que, ainda menino, acompanhava a coreografia nos eventos tradicionalistas e alimentava o sonho de um dia também interpretá-la.

Segundo Rodrigo Guterres, que foi seu professor nos primeiros passos da dança em Alegrete, Rozan não participou da apresentação original, em 2004, mas guardou aquela composição como uma referência. Anos depois, já com uma trajetória consolidada fora do Estado, decidiu retornar à cidade e transformar a lembrança em uma homenagem ao antigo professor e aos sapateadores que fizeram parte daquela história.

“Ele quis fazer uma homenagem à coreografia que montei e que apresentamos em 2004. Convidou alguns sapateadores daqui de Alegrete, remontaram o trabalho e fizeram esse vídeo”, relata Rodrigo.

A trajetória de Rozan começou nos CTGs de Alegrete, onde teve os primeiros contatos com a dança tradicionalista. Posteriormente, formou-se em Artes Cênicas em Santa Maria e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ampliou sua atuação artística. Na capital fluminense, passou a integrar espetáculos de teatro e outros projetos culturais, além de se especializar no sapateado americano.

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Com o passar dos anos, também começou a incorporar elementos do sapateado gaúcho em suas produções artísticas, levando referências da cultura tradicionalista para os palcos. Atualmente, é professor de sapateado no Rio de Janeiro e construiu reconhecimento no meio artístico.

Rodrigo Guterres destaca a trajetória do antigo aluno e a importância de acompanhar seu desenvolvimento profissional. “O Rozan é um artista alegretense, nascido e criado aqui, que hoje faz seu trabalho no Rio de Janeiro. Ele começou comigo ainda guri, dançando nos CTGs, e construiu uma trajetória muito bonita na área artística”, comenta.

Além de recuperar a coreografia de 2004, o vídeo estabelece uma conexão entre o sapato utilizado no sapateado e a bota gaúcha, aproximando duas expressões da dança. Durante a produção, Rozan também recorda suas andanças pelos diferentes rodeios do Rio Grande do Sul e a influência que a cultura gaúcha teve em sua formação.

“Tive muita sorte, sorte de onde nasci e vivi, a terra dos sapateadores”, afirma o artista em uma das mensagens do vídeo.

A gravação contou com a participação de um grupo de sapateadores alegretenses e teve produção de @otambordospes, idealização e direção de Rozan e coreografia de Rodrigo Guterres.

Lançado nas redes sociais em 1º de novembro, o vídeo repercutiu entre pessoas ligadas à dança e ao meio artístico. Mais do que uma produção audiovisual, o trabalho representa o reencontro de um artista com suas origens, a valorização de uma coreografia que marcou época e o reconhecimento de um professor que participou dos primeiros passos de sua trajetória.

Mesmo vivendo há muitos anos no Rio de Janeiro, Rozan mantém na história construída em Alegrete uma referência importante de sua identidade artística. A cidade onde começou a dançar segue presente em seu trabalho e inspira novas formas de valorizar o sapateado gaúcho.