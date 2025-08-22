Alegrete: interior do município registra chuva de granizo nesta sexta-feira

Em Alegrete, trovoadas anunciaram a chuva que invadiu a madrugada com uma precipitação de 5mm. No interior do município a reportagem apurou relatos de chuva com granizo. O local mais afetado foi no subdistrito do Guassu-Boi. O morador Leonardo Casabonet, disse que foram surpreendidos pelas pedras de gelo que danificaram a lataria de duas camionetes e outro veículo ficou com o para-brisas trincado.

“Foi tudo muito rápido. Graças a Deus as casas não tiveram danos”, falou o morador, na localidade que registrou 33mm de chuva e um vento forte nas madrugada.

“Foi muito assustador. Em questão de minutos caiu pedra. Mas não tivemos danos”, destacou uma moradora.

Outro local que registrou granizo foi no Itapevi. Lá um morador destacou que a chuva foi de 30mm e caiu pedra na madrugada. Contatado pela reportagem nessa manhã de sexta, os moradores não relataram danos com o temporal. Por volta das 7h30min de hoje, a localidade registrou mais uma chuva com granizo.

A Defesa Civil do município não registrou nenhum chamado. Apenas está monitorando a situação de moradores da zona rural para averiguar a situação. No perímetro urbano, conforme a CPRM, que opera com uma medição no Rio Ibirapuitã foram 5mm durante a madrugada.

O motivo da instabilidade climática é a formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e a chegada da frente fria sobre o Rio Grande do Sul.

A partir do fim da tarde e noite de sexta-feira, novos temporais com potencial de queda de granizo, rajadas de vento intensas e chuva intensa devem ocorrer no Oeste, Campanha, Missões, Costa Doce, Sul e Centro. As rajadas de vento podem superar 90 km/h associadas aos temporais.

Em Alegrete, segundo o Metsul a previsão é de 32.7 mm de chuva para essa sexta e a mínima será de 16ºC chegando aos 27ºC durante o dia. A partir da madrugada de sábado (23), o avanço da frente fria gera novos temporais, com queda de granizo, rajadas de vento e chuva intensa nas regiões Oeste, Campanha, Sul, Missões, Centro e em parte da Costa Doce e do Litoral Sul.

As rajadas de vento podem superar 55 km/h em Alegrete. Chuva e temporais também devem ocorrer nas demais regiões do Estado na madrugada de sábado, mas com menor potencial de granizo e vento. Ao longo do dia, a frente fria avança pelo território gaúcho e mantém a condição de chuva moderada a pontualmente forte e temporais, que ainda podem causar granizo e rajadas de vento de maneira isolada no Noroeste, Norte, Missões e Centro. Os acumulados variam entre 20 e 60 mm/dia, podendo chegar nos 80 mm/dia.

Para sábado, o município tem previsão de 23.8 mm de chuva com mínima de 7ºC e a máxima não passando dos 19ºC.

No domingo (24), chuva moderada a pontualmente forte persiste no Nordeste e Extremo Norte, sem risco de granizo e rajadas de vento. Os acumulados variam entre 10 e 40 mm, podendo chegar a 50 mm no Norte. Nas demais regiões, predomina tempo estável.

Em função da previsão de chuvas, pontualmente intensas e com acumulados moderados durante a semana, são indicadas as condições de Atenção e Alerta para as cidades em amarelo e laranja no mapa hidrológico, respectivamente. Há risco de ocorrência de cheias em arroios, córregos e pequenos rios, com respostas rápidas destes, e recarga dos rios maiores com elevação gradual, além de alagamentos em perímetros urbanos conforme a intensidade das chuvas (elevado volume em pouco tempo).