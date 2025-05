Alegrete investe em mobilidade urbana com entrega de obras no bairro Vila Nova

A cerimônia ocorreu na rua Joaquim Astrar, nas proximidades do número 776, e contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito Luciano Belmonte, além de secretários municipais e vereadores, assim como, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e ex-prefeito Márcio Amaral.

A obra foi coordenada pela Secretaria de Planejamento e representou um investimento total de R$ 651.638,92. Desse montante, R$ 553.036,60 foram provenientes de uma emenda impositiva da bancada do MDB, enquanto R$ 98.602,32 correspondem à contrapartida do município.

O projeto abrange a pavimentação de três vias importantes para o bairro, com o objetivo de melhorar a infraestrutura urbana e as condições de mobilidade para os moradores da região. Durante o evento, representantes do Executivo e do Legislativo destacaram a relevância da obra para a comunidade local.

A ação integra um conjunto de investimentos realizados em diferentes bairros do município e faz parte do plano de melhorias da malha viária urbana.