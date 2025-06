Alegrete já acena com situação de emergência e Ibirapuitã entra em inundação

O município registrou mais de 100 mm de chuva em diversos pontos, e, no interior, a precipitação superou os 120 mm.

Famílias afetadas pelo volume de água que invadiu as residências estão preenchendo um formulário que será analisado pela Defesa Civil. O prefeito Jesse Trindade já se reuniu com outras secretarias e avaliou os danos no município. Segundo o gestor, há forte possibilidade de que a situação de emergência seja decretada ainda hoje.

Conforme o diretor da Defesa Civil Adão Roberto, 04 famílias estão no abrigo improvisado no ginásio da Escola Honório Lemes, na Zona Leste da cidade. Lá sete pessoas recebem assistência.

O nível do rio Ibirapuitã atingiu a cota de inundação pouco depois das 15h, registrando 9m75cm, subindo uma média de 0.5cm por/hora. A chuvarada de mais de 78mm no ponto da CPRM no bairro Rui Ramos, aliada a precipitação acima dos 100mm em outros pontos da cidade colaborou para o rápido crescimento do nível.

O Ibirapuitã entrou em cota de atenção ainda na madrugada de segunda, e já pela manhã se aproximava da inundação. Ao meio-dia registrou 9m57cm e à tarde entrou na cota de inundação.

Conforme o Metsul Meteorologia a previsão ainda de uma precipitação de 49.5mm de chuva até o domingo (22). O maior volume é na quarta-feira com 27mm, depois na sexta-feira (20), a previsão é de 15.8mm. No feriado de Corpus Christi marca 4mm de chuva. Vale ressaltar que nesta terça-feira (17), a previsão é de 8.4mm, segundo o Metsul.

A Defesa Civil está em regime de plantão para atender a comunidade. Além de monitoramento da elevação do rio. A comunidade pode acionar a Defesa Civil em caso de emergência pelos telefones:

(55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 e Adão Roberto Diretor 55999566385