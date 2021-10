Alegrete já passa dos 62% da população com esquema vacinal completo

Segundo dados da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde que compreende 11 municípios da região, a cidade de Alegrete atingiu 62.7 % de sua população com o esquema vacinal completo.

O município integra a 10ª CRS com 73.589 habitantes e até o dia 28, havia completado o esquema vacinal em 46.154 pessoas. Com a primeira dose, Alegrete já vacinou 80.6% da população, ou seja, 59.282 habitantes.

Entre os municípios com mais 37 mil habitantes, a cidade de Alegrete é o município que mais vacinou sua população com a dose 1. Já com as duas, incluindo dose única e terceira dose é a 2ª cidade que mais imunizou. Alegrete fica atrás, apenas de São Gabriel que soma 62.9% do esquema vacinal completo entre seus habitantes.

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde (SMS), tem feito um trabalho incessante na vacinação contra a Covid-19. Embora na quinta-feira (28), a SMS tenha informa que não havia doses disponíveis para aplicação de 1ª dose, os demais grupos seguiam um cronograma nas Unidades Básicas de Saúde.

Vacinação com a 2ª dose:

Segundo a SMS, a partir das 08h30, acontece a antecipação da 2ª dose da vacina PFIZER para pessoas que receberam a 1ª dose até 02/09. A vacinação acontece no PAM e UBSs Rondon, Vera Cruz, Promorar, Centro Social Urbano, a partir das 08h30, com intervalo ao meio-dia conforme horário das unidades, a exceção é a sala de vacinas do PAM, que não fecha ao meio-dia.

Acontece também a antecipação da vacina da FIOCRUZ/ASTRAZENECA para pessoas que receberam a 1ª dose até o dia 02/09, nas UBSs Jesus Franco Pereira (Macedo), Boa Vista, Prado, Piola, Nova Brasília, Dr. Romário e Vila Nova. A partir das 13h30, conforme horário das unidades.

Vacinação com a dose de reforço (3ª dose):

A vacinação com a dose de reforço (3ª dose) contra a Covid-19 continua no PAM e nas UBSs Vera Cruz, Rondon, Promorar e Centro Social Urbano (CSU). A dose de reforço é destinada a idosos com 60 anos ou mais, que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 6 meses. Imunossuprimidos e pessoas vivendo com HIV/AIDS também poderão se vacinar, nos mesmos locais, desde que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 28 dias e mediante apresentação de atestado ou exame comprobatório.

A vacinação ocorre a partir das 08h30 e para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação.

Foto: Alex Lopes