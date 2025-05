Alegrete já registra mais de 125mm nas últimas 72 horas e Rio Ibirapuitã está em inundação

A Defesa Civil do município emitiu um boletim por volta das 7h, onde atesta que o Rio Ibirapuitã havia atingido a Cota de Atenção e o órgão já se preparava para uma iminente inundação em áreas alagadiças da cidade.

O nível do rio atingiu 8.23 metros às 7h15min, numa média de 10 centímetros a cada hora. Com os dados, é possível que ainda nesta terça-feira (27), entre em Cota de Alerta (8.50m). De acordo com o diretor da Defesa Civil no município Adão Roberto, está mantida uma força-tarefa desde a última enxurrada. As áreas estão sendo monitoradas, vistorias nos locais ribeirinhos e auxílio as pessoas com casas próximas ao rio. A Defesa Civil está com os telefones 55-3120 1065 ou 55-99158 9544 e 55-9995 66385.

Na madrugada desta terça-feira a chuva retornou por volta das 4h30min e até às 8h30min, foram 23mm de chuva. Nas últimas 24 horas já são 48.8mm e contabilizando às 72 horas, o acumulado é de 129mm. Em Santana do Livramento, onde está a nascente do Rio Ibirapuitã nas últimas 24 horas foram 23,4mm e o acumulado nas 72 horas é de 40.2mm.

A previsão pelo site Climatempo estima 42mm para esta terça-feira, com chuva forte acompanhada de trovoadas no período da noite. Para quarta-feira (28), mais um dia chuvoso com precipitação na casa dos 35mm.

Para o mês de maio, a chuva média é de 123mm. Até o dia 27, já choveu 385 mm em Alegrete em maio/2025, o que representa 313% da média normal para o mês.