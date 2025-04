Alegrete já registra quase mil empresas no ramo varejista de vestuário e mercadorias em geral

Share on Email

Recentemente, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, divulgou os dados sobre a abertura de novas empresas no último trimestre.

No total, foram registradas 283 novas inscrições de CNPJ nos mais diversos segmentos. No entanto, ao buscar informações mais detalhadas sobre essas empresas, a reportagem foi informada de que, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não é possível divulgar informações específicas sobre cada negócio. As empresas abertas são contabilizadas dentro de um conjunto estatístico geral.

Entretanto, um levantamento geral das empresas ativas por setor econômico permite uma análise dos segmentos predominantes no município. Entre os principais ramos de atividade, destacam-se:

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios: 519 estabelecimentos

Comércio varejista de mercadorias em geral: 391 estabelecimentos

Cabeleireiros, pedicure e manicure: 364 estabelecimentos

Obras de alvenaria: 322 estabelecimentos

Promoção de vendas: 194 estabelecimentos

Lanchonetes, casas de chá, sucos e similares: 161 estabelecimentos

Serviços domésticos: 151 estabelecimentos

Serviços ambulantes de alimentação: 135 estabelecimentos

Um fator que influencia a discrepância entre o número total de empresas abertas e o total cadastrado no município é que muitas empresas são registradas diretamente na Receita Federal antes de realizarem sua inscrição municipal, o que pode causar uma defasagem nos dados locais.

Até o dia 1º de abril, a distribuição das empresas registradas no município era a seguinte:

Microempreendedor Individual (MEI): 61,4% (4.799 estabelecimentos)

Microempresa (ME): 31,1% (2.338 estabelecimentos)

Empresa de Pequeno Porte (EPP): 3,22% (252 estabelecimentos)

Outros: 4,36% (341 estabelecimentos)

Quanto à natureza jurídica, os tipos de empresa mais comuns em Alegrete são:

Empresário Individual (MEI, ME, EPP, EIRELI, EI): 6.168 estabelecimentos

Sociedade Empresária Limitada: 1.533 estabelecimentos

Sociedade Anônima: 63

Cooperativas: 25

Outros: 7

Os dados foram extraídos do Mapa de Empresas da Receita Federal.