Alegrete já registrou mais 70mm de chuva nas últimas 24horas

A Defesa Civil de Alegrete, com as chuvas das últimas 24 horas, se mantém em alerta no município. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Renato Arnoud Grande, o acumulado de chuva é de 73 mm na cidade. Em medição realizada na tarde deste dia 23, o rio Ibirapuitã estava a 5,88 metros acima do seu nível normal. Ele diz que o rio está subindo, em média, 20 cm por hora, conforme informações do CPRM.

O coordenador da Defesa Civil de Alegrete está atento e, mesmo com a previsão de chuva até esta sexta-feira, diz acreditar que, desta vez, não teremos transtornos, porque a previsão para sábado é de frio e tempo bom no município.

As famílias que foram atingidas pela última enchente em Alegrete voltaram para casa no começo da semana passada, segundo a Defesa Civil. Na cheia do início do mês de maio, o rio Ibirapuitã chegou a 12,80 metros e atingiu mais de 500 pessoas na cidade.