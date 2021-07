Alegrete já soma 4 animais classificados para final morfológica do cavalo crioulo em Esteio

Está cada vez mais próximo da lista de animais que vão compor as filas da grande decisão morfológica do ciclo. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio foi palco da segunda e última Prévia Morfológica do ciclo programada entre os dias 21 e 24 de julho.

O município de Alegrete conseguiu obter classificação de 4 animais para grande final Morfológica do Ciclo da raça crioula. Exemplares das Cabanhas Rauna, Curupá, Santa Luzia e da Reconquista Agropecuária garantiram o passaporte entre os finalistas da raça.

Avaliados pelos técnicos Gustavo Arhanitsch, Rodrigo Albuquerque Py e Thiago Andreolla Persici, 89 machos e 98 fêmeas já haviam entrado na pista entre a quarta-feira (21) e sexta-feira (23), divididos entre as categorias Potranco Menor, Potranco Maior, Cavalo Menor, Cavalo Adulto, Potranca Menor e Potranca Maior. Destes, 96 animais foram pré-aprovados e seguem com chance de garantir as vagas.

No total de participantes que chegaram para esta avaliação, 243 animais estão divididos entre 89 machos e 154 fêmeas, exemplares que passaram pela admissão feita pelo técnico supervisor deste evento, Felipe Caccia Maciel. Novamente superioridade no número de éguas candidatas às vagas, que representam 63,3% dos animais aqui presentes.

Na categoria Potranca Maior o destaque coube para Querência Amada do Raúna, filha de Mano a Mano do Raúna, segue os passos do pai e está na final. De criação de Rafael Augusto do Nascimento e Marcelo Loureiro, a potranca garantiu passaporte. Conduzida pelo experiente cabanheiro e domador Luiz Nunes, Querência Amada do Raúna, atingiu as médias na avaliação dos jurados e se credenciou para final do ciclo.

Pela categoria Potranca Menor, Queda D´Agua do Curupá, representando a Cabanha Curupá, o criador Ricardo de Freitas Labrêa carimbou o passaporte.

No Potranco Menor, Marconi Imperador do criador Alexandre Espíndola Araújo e expositor Newton Jardim de Oliveira da Cabanha Santa Luzia.

Já na categoria Cavalo Menor, Trago Largo da Reconquista de criação de Marcelo Tellechea Cairoli e expositora Maria da Glória Tellechea Cairoli da Reconquista Agropecuária avançaram para grande finalíssima.

Ao todo, o ciclo 2021 da Morfologia conta com duas atividades Prévias e, ao final dos campeonatos avaliados em cada uma delas, é anunciada uma lista de animais pré-aprovados, que seguem com chance na disputa por uma vaga na Final da Morfologia, em Esteio/RS. A lista geral e oficial dos animais habilitados para participar da decisão morfológica será divulgada após a realização da última Prévia do calendário, nas mídias oficiais da ABCCC.

Exemplares da raça crioula deram show na pista.

Lembrando que, antes das prévias, foram realizadas cinco Exposições Passaporte (Outonal, Bagé, Uruguaiana, Ourinhos e Lages) que já deram vaga a 40 animais garantidos na Morfologia da raça Crioula na Expointer.