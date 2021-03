Alegrete já tem 4.070 vacinados com a primeira dose

Compartilhe















Na próxima segunda-feira inicia a vacinação da segunda dose de idosos com 85 anos ou mais, acamados nessa faixa etária e profissionais da saúde que tomaram a primeira dose da Coronavac há cerca de 28 dias.

A Secretaria da Saúde orienta que as pessoas atentem para a data de marcada no cartão de vacinação e compareçam no dia portando o cartão, documento de identificação e CPF. A vacinação ocorre nas UBSs com salas de vacinas e na UBS Bento Gonçalves (antigo PAM).

A remessa de 1140 doses recebidas na última quinta-feira, conforme orientações da Secretaria Estadual da Saúde, é destinada exclusivamente para aplicação da segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que as vacinas tem curto prazo de validade após abertas, sendo que cada frasco contêm 10 doses e estas precisam ser utilizadas dentro do prazo. Assim, só serão abertos frascos diante da possibilidade de aplicar todas as doses.

Confira o vacinômetro completo:

Número de doses recebidas (04/03/2021): 4.080

Total de vacinas aplicadas (1ª dose): 4.070

Quantitativo de doses totais de vacina contra COVID-19 aplicadas (2ª dose): 958

Doses de vacina aplicadas em profissionais da saúde (1ª dose): 1.651

Doses de vacina aplicadas em profissionais da saúde (2ª dose): 769

Doses de vacina aplicadas em idosos em ILPI (1ª dose): 192

Doses de vacina aplicadas em idosos em ILPI (2ª dose): 189

Quantitativo de doses de vacina contra COVID-19 aplicadas em pessoas entre 80 e 79 anos: 75

Quantitativo de doses de vacina contra COVID-19 aplicadas em pessoas com 81 anos e mais não institucionalizados (1ª dose): 2152

DPCOM