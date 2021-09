Alegrete já tem parada de ônibus com energia solar

Os pontos de ônibus são locais de referências em vários locais da cidade em bairros e, também, no centro.

Uma nova parada, em especial, colocada em ponto já existente na Avenida Rondon está chamando atenção de quem passa pela aquela avenida da zona sul de Alegrete.

Com uma placa solar em cima da cobertura, ela começou a ser utilizada neste dia 21 de setembro com entrada para carregar o aparelho celular. Também poderão ser colocados painéis de propagandas. No caso da parada de ônibus o custo da geração de energia será zero, contando apenas com a luz solar.

A energia solar vem sendo utilizada aqui no Munícipio como uma alternativa de captar do sol essa energia abundante, na região, e assim gerar economia às empresas e casas particulares, gerando economia de ate 95% nas contas de luz de residências. Tem o custo das placas e todo o material utilizado.

Parada de ônibus com placa fotovoltaica

O projeto do Engenheiro Eletricista, Atila Menezes, gerente da Usina de Geração de Energia da Caal, diz que há tempos vinha estudando uma forma de modernizar e colaborar com a cidade e surgiu o projeto das paradas de ônibus auto sustentáveis, naquela região. Ele diz que o trabalho contou com recursos próprios e tem conhecimento da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana e vai contemplar, inicialmente, mais dois pontos de ônibus na cidade.

O crescimento da tecnologia fotovoltaica no Brasil e no mundo vem se tornando cada vez mais acentuado. Isso é devido à diminuição dos custos dos equipamentos e ao aumento da informação da população a respeito

de fontes alternativas de energia.

Ana Vezzaro, da empresa Fronteira Oeste, que faz o transporte coletivo aqui na cidade, parabenizou a iniciativa e espera que cuidem dizendo ser um avanço para Alegrete.

