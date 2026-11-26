De acordo com as informações registradas pela Brigada Militar, a vítima foi surpreendida por um indivíduo que se aproximou e perguntou as horas. Ao retirar o celular do bolso para consultar o horário, o jovem teve o aparelho arrancado das mãos pelo suspeito.

Na sequência, o autor teria ameaçado agredir a vítima utilizando uma pedra antes de fugir em direção ao bairro Macedo.

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A Brigada Militar foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) e iniciou as buscas com base nas características das roupas informadas pelo jovem. Durante as diligências, os policiais localizaram e abordaram um suspeito com características semelhantes às descritas.

Conforme o registro da ocorrência, o telefone celular já teria sido repassado a um suposto ponto de comercialização de drogas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia. Após os procedimentos, o suspeito foi liberado.