Alegrete lança Projeto Flamenguinho para promover esporte, inclusão e cidadania entre crianças dos CRAS

A Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, realiza na próxima terça-feira, 8 de setembro, o lançamento do Projeto Flamenguinho de Alegrete, iniciativa destinada às crianças dos territórios atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

O lançamento está marcado para as 10h, no CRAS Extremo Leste, localizado na Rua Ayrton Senna, nº 120, no bairro Saint Pastous.

Voltado à promoção do esporte e ao fortalecimento dos vínculos sociais, o projeto pretende utilizar as atividades esportivas como ferramenta de transformação social, incentivando a participação das crianças em ações que contribuam para a convivência, a cidadania e o desenvolvimento pessoal.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Esporte como ferramenta de transformação

De acordo com a divulgação do projeto, o Flamenguinho de Alegrete terá como público as crianças dos territórios dos CRAS, proporcionando atividades esportivas associadas ao trabalho em equipe, à construção de valores e à inclusão.

A proposta parte da compreensão de que o esporte pode ir além da prática de uma modalidade. Ao estimular a convivência e a participação coletiva, as atividades podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades sociais, fortalecimento de vínculos e criação de novos espaços de interação para crianças e suas famílias.

Entre os eixos destacados na apresentação estão atividades esportivas, trabalho em equipe e valores, inclusão e convivência, além do desenvolvimento pessoal e social.

Projeto busca aproximar crianças do esporte

A iniciativa também pretende criar oportunidades para que crianças atendidas pela rede socioassistencial tenham acesso a atividades esportivas em um ambiente de convivência e integração.

A proposta apresentada pela Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social é utilizar o esporte como instrumento para estimular valores como respeito, cooperação, disciplina e espírito de equipe, ao mesmo tempo em que são fortalecidos os vínculos comunitários. O projeto é apresentado com a mensagem de que “esporte é mais que jogo, é transformação”, reforçando o caráter social da iniciativa.

Lançamento acontece no CRAS Extremo Leste

O primeiro momento de apresentação do projeto ocorrerá no CRAS Extremo Leste, reunindo famílias e comunidade para conhecer a proposta e acompanhar o início da iniciativa.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A programação também representa uma oportunidade para aproximar as famílias dos serviços oferecidos pela rede de assistência social e ampliar a participação comunitária nas ações desenvolvidas nos territórios.

Com a iniciativa, a administração municipal busca integrar esporte, assistência social e convivência comunitária, criando um espaço de desenvolvimento e participação para crianças e adolescentes.

Convite às famílias e à comunidade

A organização reforça o convite para que famílias e comunidade participem do lançamento. A expectativa é que o projeto possa se consolidar como uma ação permanente de incentivo à prática esportiva e de promoção da inclusão social entre as crianças atendidas pelos territórios dos CRAS. A iniciativa chega com a proposta de construir, por meio do esporte, novas oportunidades de convivência, aprendizado e desenvolvimento.

Serviço

Quamdo: 8 de setembro de 2026, 10h

Aonde: CRAS Extremo Leste. Rua Ayrton Senna, nº 120 – Saint Pastous, Alegrete

O quê: Lançamento do Projeto Flamenguinho de Alegrete

Quem: Crianças dos territórios dos CRAS, famílias e comunidade