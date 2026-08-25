Alegrete leva dois representantes à grande final da Morfologia do Cavalo Crioulo na Expointer 2026

Harmonica de Quaraci e Pons Jaguari estão entre as finalistas. Valerosa do Curupá ficou na reserva.

A força da criação alegretense estará mais uma vez em evidência na principal disputa morfológica do Cavalo Crioulo. Na grande final da Morfologia da Expointer 2026, Alegrete terá dois exemplares confirmados na competição: Harmonica de Quaraci, classificada diretamente para a final pela Prévia Morfológica, e Pons Jaguari, selecionada anteriormente no Passaporte de Caxias do Sul. A cidade ainda colocou uma representação na condição de reserva, Valerosa do Curupá.

A grande final será realizada entre os dias 24 e 31 de agosto, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, reunindo 282 exemplares que chegam à etapa decisiva do ciclo morfológico de 2026. O grupo é formado por 238 animais classificados nas Exposições Passaporte, 34 oriundos da Expo FICCC e outros 10 selecionados na Prévia Morfológica.

Entre os animais que garantiram vaga na última seletiva está Harmonica de Quaraci, representante da criação de Alegrete e uma das dez fêmeas classificadas diretamente para a grande final.

Harmonica de Quaraci garante vaga entre os dez da Prévia

Realizada nos dias 17 e 18 de julho, a Prévia Morfológica reuniu 83 exemplares, todos em busca de uma das dez vagas diretas para a final ou das dez posições de reserva.

Foi nesse cenário de forte concorrência que Harmonica de Quaraci confirmou seu lugar entre os animais que estarão na pista principal da Expointer.

A fêmea colorada bragada, nascida em 28 de novembro de 2023, tem como expositor Luiz Felipe Lopes da Costa e pertence à Cabanha São Balduíno, de Alegrete. O cabanheiro responsável é Rogerio Vieira Nunes.

Filha de Chamamé Nochero e Harmonia do Morro Chato, Harmonica chega à grande final depois de superar uma seletiva que exigiu dos animais um elevado nível de qualidade morfológica.

A avaliação ficou a cargo da inspetora técnica da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), Christina Freitas Bandeira de Mello, que destacou o rigor necessário para definir os classificados.

“A prévia é um evento importantíssimo. São pouquíssimas vagas, então tivemos que utilizar um critério bem rigoroso, principalmente nos pilares principais do Cavalo Crioulo, que são aprumos, linha superior, correção, classe e temperamento para definir os animais que estão dentro”, explicou Christina.

A classificação de Harmonica de Quaraci coloca novamente a Cabanha São Balduíno entre os criatórios que chegam à fase decisiva da maior mostra da raça e leva o nome de Alegrete para uma das pistas mais importantes do calendário crioulista.

Valerosa do Curupá fica na reserva

Outra representante de Alegrete que chamou atenção na Prévia Morfológica foi Valerosa do Curupá.

A fêmea colorada salina rabicana, nascida em 7 de novembro de 2023, conquistou uma das dez posições de reserva. Isso significa que o exemplar permanece diretamente ligado à disputa e poderá ser chamado para a grande final em caso de alguma desistência ou alteração entre os animais classificados.

Valerosa é criada e exposta por Ricardo de Freitas Labrêa, pertence à Cabanha Curupá, também de Alegrete, e tem Alessandro Costa como cabanheiro.

Filha de Basco Veneno e Nacarita do Curupá, a égua completa a presença alegretense construída a partir da última seletiva e mantém a expectativa de ampliar a participação do município na final.

A condição de reserva, neste contexto, também representa o reconhecimento da qualidade do exemplar, já que Valerosa esteve entre os animais que mais se aproximaram das dez vagas diretas conquistadas na Prévia.

Pons Jaguari amplia a presença de Alegrete

A representação de Alegrete na grande final não se limita aos animais classificados na Prévia Morfológica.

O município já havia assegurado uma vaga no ciclo das Exposições Passaporte, desta vez com Pons Jaguari, selecionada no Passaporte de Caxias do Sul.

O exemplar é de Cristiane Holmes Azzolin, da Cabanha Holmes, de Alegrete, e tem Alessandro Costa como cabanheiro.

Com isso, a criação alegretense chega à grande final com dois representantes já confirmados — Harmonica de Quaraci e Pons Jaguari —, enquanto Valerosa do Curupá permanece como reserva, podendo também integrar a disputa principal.

A presença de Alessandro Costa em mais de uma das representações alegretenses também evidencia o trabalho desenvolvido pelos profissionais que atuam diretamente no manejo e na preparação dos animais para as grandes pistas.

Critérios rigorosos definem os melhores

A seleção para a final da Morfologia exige que os animais apresentem um conjunto de características capaz de expressar o padrão racial e a funcionalidade buscada no Cavalo Crioulo.

Durante a Prévia, além dos aspectos estruturais, a avaliação considerou características como aprumos, linha superior, correção, classe e temperamento.

O técnico Pablo Luís Fracaro, integrante da nova geração de profissionais da ABCCC, também ressaltou a importância do chamado selo racial na análise dos exemplares.

“O selo racial também é muito importante, ou seja, animais com expressão. Fêmeas com a cabeça feminina, orelhas pequenas, de boa cerda, características que expressam a raça, assim como nos machos”, destacou.

Os critérios mostram o nível de exigência enfrentado pelos criadores ao longo do ciclo até a chegada à grande final. Cada etapa representa uma seleção entre animais de alto padrão, fazendo com que a classificação para a pista de Esteio seja, por si só, uma conquista relevante.

Alegrete entre os destaques da criação crioula

A presença de Harmonica de Quaraci e Pons Jaguari entre os classificados confirma a participação de Alegrete em mais uma edição da principal competição morfológica do Cavalo Crioulo.

Para os criadores locais, a chegada à final representa o resultado de um trabalho que envolve genética, seleção, manejo, preparação e dedicação de criadores, expositores e cabanheiros.

A Morfologia da Expointer é também um dos principais momentos para a valorização dos criatórios e para a apresentação dos resultados alcançados ao longo de anos de seleção.

Em 2026, Alegrete volta a ocupar esse espaço com nomes que carregam a identidade da criação local.

Na pista de Esteio, Harmonica de Quaraci, da Cabanha São Balduíno, e Pons Jaguari, da Cabanha Holmes, estarão entre os exemplares que disputarão o título master da Morfologia. E, na expectativa, permanece Valerosa do Curupá, da Cabanha Curupá, pronta para assumir seu lugar caso seja chamada.

Mais do que três nomes inscritos em uma competição, os exemplares representam a força de uma cadeia produtiva que mantém Alegrete como um dos municípios de referência na criação do Cavalo Crioulo.

Entre 24 e 31 de agosto, os olhos da raça estarão voltados para Esteio. E, na pista principal da Expointer, Alegrete estará novamente representado entre os grandes nomes da Morfologia Crioula de 2026.

Fotos: Maurício Vinhas e João Morais