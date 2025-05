Alegrete| Levaram parte da tela e tem gente morando de novo no prédio da Estação Férrea

No início da tarde de segunda-feira (19), a reportagem do PAT flagrou mais um capítulo de depredação contra o patrimônio público.

Mais uma vez cortaram e levaram parte da tela colocada pela prefeitura para coibir a entrada no prédio da Estação Ferroviária de Alegrete. O local que tinha uma revitalização anunciada pelo município não avançou. Nas portas haviam sido colocado grades, mas dessa vez, foram depredadas por vândalos.

O local acumula lixo espalhado, fezes, cheiro de urina e além do lixo esparramado pelo lado de fora, na parte interior vestígios que está sendo habitado por pessoas em situação de rua. Moradores das proximidades dizem que o local é ponto de drogadição e eles pernoitam no local, saindo logo cedo do dia. “Já tem uns três morando aí dentro. Antes eles se juntavam pra beber canha. Depois de uma briga, daí diminuiu a junção”, entrega um senhor que reside a 50 metros do local e pediu anonimato.

A reportagem entrou em contato com a secretária de assistência social Daniela Domingues, que não sabia da situação de moradores no prédio. Tão logo atendeu o telefonema do PAT ia verificar o problema.

Em viagem a Brasília, o prefeito Jesse Trindade dos Santos atendeu a reportagem e disse que será feito uma nova limpeza no local e fechado os acessos. Indagado pelo projeto de revitalização, disse que em seu retorno vai anunciar novidades e melhorias para o local.