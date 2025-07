Alegrete lidera cadastros no Feirão de Empregos da Corsan, que projeta 128 contratações

Share on Email

A macrorregião de Alegrete foi destaque, com mais de 500 currículos cadastrados. Já nas Missões, que abrangem as macrorregiões de Santa Rosa e Santo Ângelo, foram entregues mais de 150 currículos.

A expectativa é preencher 128 vagas ainda na primeira quinzena de agosto. A iniciativa faz parte do processo de reestruturação e expansão da Companhia, e do compromisso com o desenvolvimento econômico e social das regiões onde atua.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os candidatos que não puderam comparecer nos dias do evento ainda têm a oportunidade de participar da seleção. A partir desta terça-feira, 22, poderão enviar currículos para o Banco de Talentos da Corsan, que vai montar um cadastro de reserva para futuras vagas. O e-mail para encaminhamento é [email protected].

A especialista em recursos humanos da Companhia Bruna Ribeiro da Rosa afirma que o feirão reforça o compromisso assumido pela empresa e promove conexão direta com novos profissionais em busca de oportunidades. “É um momento de aproximação, em que que as pessoas têm a chance de se inserir ou se recolocar no mercado de trabalho”, destaca.

Assessoria da Corsan