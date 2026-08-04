Alegrete| Lojas do Calçadão são invadidas durante a madrugada; comerciantes contabilizam prejuízos

A ação criminosa mobilizou comerciantes nas primeiras horas da manhã, quando os proprietários chegaram para abrir as lojas e encontraram os imóveis revirados e com sinais de invasão.

As imagens do sistema de videomonitoramento registraram movimentação no local por volta da meia-noite. Conforme as informações apuradas até o momento, o autor — ou os autores — teria acessado os estabelecimentos pelos fundos, invadindo as lojas e causando danos antes de fugir.

Em uma das lojas de confecções, os criminosos quebraram uma câmera de videomonitoramento e um aparelho celular. Também levaram dinheiro que estava no caixa e reviraram completamente o estoque da empresa. Os proprietários ainda realizam o levantamento para identificar a quantidade de peças furtadas e contabilizar os prejuízos.

Uma joalheria também foi invadida. O proprietário faz a conferência do estoque para verificar quais objetos foram levados e calcular o valor total das perdas. Até o momento, o prejuízo ainda não foi divulgado.

Os demais estabelecimentos atingidos seguem realizando o inventário dos produtos e avaliando os danos provocados durante a ação criminosa. A expectativa é de que, ao longo do dia, os comerciantes consigam dimensionar o prejuízo causado pelos invasores.

O caso será investigado pela Polícia Civil. As imagens das câmeras de segurança poderão auxiliar na identificação do autor ou dos autores do furto. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao crime. A Brigada Militar atendeu à ocorrência.