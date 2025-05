Alegrete| Mais de 80 empresas paralizam atividades nesta sexta-feira em apoio aos produtores rurais

Está prevista para esta sexta-feira (30) uma ampla mobilização do setor agropecuário em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Em Alegrete e municípios próximos, produtores rurais e empresários de diversos segmentos, como confecções, alimentos e comércio em geral, anunciaram adesão ao movimento com fechamento temporário de empresas e realização de protesto na BR-290, altura do km 575. A mobilização deve começar às 8h, com previsão de bloqueio parcial da rodovia por alguns minutos.

O principal objetivo da manifestação é pressionar o Governo Federal para aprovação do Projeto de Lei 320/2025, de autoria do senador Luiz Carlos Heinze, que trata da securitização das dívidas dos produtores rurais. A proposta prevê a conversão das dívidas em títulos do Tesouro Nacional, com prazo estendido de até 20 anos para pagamento, mantendo juros e permitindo o acesso a novos créditos por parte dos agricultores.

Segundo lideranças do movimento, o setor enfrenta dificuldades financeiras há pelo menos seis anos devido a perdas sucessivas nas lavouras causadas por eventos climáticos extremos. Produtores que tiveram suas propriedades atingidas por situações de emergência, calamidade pública ou que possuem laudos técnicos comprovando perdas significativas, seriam beneficiados pela medida.

Em Alegrete, mais de 80 empresas confirmaram que irão fechar as portas em apoio à mobilização, embora não esteja definido por quanto tempo permanecerão fechadas. Representantes locais destacam que o agro é responsável por mais de 70% do PIB nacional e emprega diretamente mais de 18 mil pessoas na cidade, considerando lavouras, pecuária, indústrias e comércios ligados ao setor.

O agricultor e empresário Bruno Borjão, um dos integrantes da mobilização em Alegrete, enfatiza que a reivindicação não é pelo perdão das dívidas, mas por condições que permitam a continuidade da produção. Ele também destaca o aumento nos custos de produção, que envolvem terra, sementes, insumos, máquinas e mão de obra.

O movimento também conta com o apoio de produtores rurais de outros estados, como Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Maranhão. A convocação se estende à população em geral, com apelo para que comerciantes, empresários e trabalhadores participem dos atos e se unam à causa dos produtores rurais.