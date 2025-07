Alegrete mais demitiu do que contratou em maio, aponta Caged

Com saldo negativo no quinto mês do ano, o resultado é de 396 admissões contra 473 desligamentos. Significa que foram cessados 77 empregos com carteira assinada. Dos cinco principais grupamentos, Agropecuária (-63) e Indústria (-38), mais demitiram do que contrataram. A Agropecuária teve 83 admissões e 146 desligamentos. Já a Indústria admitiu 55 e encerrou 93 contratos de trabalho.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O ramo de Construção foi responsável por 30 admissões e 15 desligamentos (+15). No Comércio em maio foram admitidos 118 e 110 contratos acabaram extintos (+8). Já o Serviços também despencou, o segmento em maio teve 110 contratações e 109 demissões (+1). Segundo relatório do Caged, o acumulado do ano (sem ajuste), é de geração de 7 empregos formais em Alegrete. Resultado de 2.272 admissões e 2.265 desligamentos. Nos últimos 12 meses (sem ajuste), os resultados demonstram a criação de 296 empregos com carteira de trabalho assinada. ou seja, diferença das 5.170 admissões e 4.874 desligamentos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Em maio, 26 das 27 unidades da federação registraram um saldo positivo, com destaque para São Paulo (33 mil), Minas Gerais (20 mil) e Rio de Janeiro (13 mil). O único estado com saldo negativo foi o Rio Grande do Sul, com 115 demissões.

O Brasil criou 148.992 empregos com carteira assinada em maio de 2025. O resultado representa uma alta de 6,76% na comparação com o mesmo mês de 2024, quando foram criados 139.557 postos. Trata-se do 5º mês seguido em que há saldo positivo, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.