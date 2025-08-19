Alegrete| Mais que vendas: a jornada de um consultor que inspira pelo trabalho e pela dedicação ao comércio

Ele não apenas fecha vendas, mas também constrói relacionamentos duradouros com os clientes, entendendo suas necessidades e oferecendo soluções personalizadas.

Assim pode-se afirmar que o alegretense Márcio Rodrigo Zacarias Ramos é um excelente consultor de vendas no comércio de Alegrete. Lotado na filial da Quero Quero da Andradas, Márcio desempenha suas funções profissionais com afinco e zelo diariamente.

Aos 47 anos, casado com Elizangela Lima, pais do Victor e Guilherme Lima. Márcio iniciou sua trajetória na Exército Brasileiro no 12º BE, onde serviu de 1997 a 2004, na parte de saúde como auxiliar de enfermagem, formado pelo Profae programa do governo federal.

Após dispensa militar foi admitido pela Caal, no supermercado da Barros Cassal, na função de conferente de mercadoria entre 2004 e 2010.

“Foi um grande aprendizado, pois recebi muitos treinamento e cursos para poder melhorar profissionalmente. Bagagem que levo para vida”, destaca.

Com a saída do supermercado, resolveu deixar um currículo nas Lojas Quero-Quero, onde foi chamado para trabalhar em 2011.

Já são 14 anos de empresa, onde passou por várias funções como auxiliar de depósito após conferente de mercadoria. “Faz 4 anos que passei a consultor de vendas ou vendedor como é popularmente conhecido. Bastante experiência no decorrer do tempo e muito aprendizado sempre respeitando muito nosso cliente, tenho um diferencial sempre se colocando no outro lado”, resume.

Confira um bate papo com o consultor de venda que na última sexta-feira (15), brindou os 58 anos das Lojas Quero-Quero.

PAT: O que é preciso para ser um atendente em comércio ?

Creio que esses três pilares são essenciais: simpatia, educação e produtividade

PAT: Quais as três fundamentais dicas que tu daria para concretizar uma boa venda ?

Conhecimento em que tu vai vender, relacionamento com o cliente e uma entrega técnica sobre o produto.

PAT: A crise afetou as vendas. Como tu consegue lidar com esse problema e atingir tua meta ?

A crise afetou, baixou um pouco as vendas, mas conseguimos nos reinventar e se desenvolver de uma outra forma Através de aplicativo de mensagens e visitas aos clientes, sempre buscando aqueles clientes e conquistando outros.

PAT: Uma boa ferramenta atualmente é a venda pelo celular. Qual a tua experiência com esse tipo de venda online, já que as lojas possuem site de vendas ?

Uma ótima ferramenta. Ao atender o cliente já salvo o contato e faço uma carteira de clientes. Estou sempre em contato, enviando novidades, promoções da loja, uma fidelização com o consumidor.

PAT: Qual a tua maneira de se reinventar todos os dias, já que tua atividade é vender de segunda a sábado

Produzir vídeos de produtos novos. Enviar mensagens, principalmente de aniversários e sempre agradecer a cada venda efetuada.

PAT: Numa auto avaliação. Qual a tua opinião para o teu atendimento ?

O atendimento no geral considero bom. Mas sempre procurando melhorar de modo que consigo fazer clientes e que encontre o que desejam e saiam satisfeitos.

PAT: Qual a mensagem motivacional que tu deixaria para os comerciários de Alegrete ?

Não julgue as pessoas, os clientes pela aparência. Atenda sem discriminação. Trate todos de forma igual, de maneira que fosse um familiar de vocês.