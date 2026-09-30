Alegrete mantém Auxílio-Alimentação e Vale-Feira após renovação de contrato

Com a renovação, os servidores não precisam realizar nenhuma alteração. Os benefícios permanecem disponíveis normalmente por meio dos cartões Banrisul, tanto para o Auxílio-Alimentação quanto para o Vale-Feira.
Segundo a Administração Municipal, os cartões continuam válidos e o uso segue normalmente, garantindo a continuidade dos benefícios aos servidores.
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A informação foi divulgada pela Secretaria de Administração nas redes sociais da Prefeitura, com o objetivo de esclarecer os servidores e evitar dúvidas sobre a utilização dos cartões após a renovação contratual.
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