Alegrete marca presença no JuvENART realizado no Recanto Maestro

A 18ª edição do JuvENART ocorreu nos dias 29 a 31 de julho, no Recanto Maestro, e contou com 49 entidades do Estado concorrendo na categoria Juvenil.

De Alegrete estiveram participando a Invernada Juvenil do Grupo Nativista Ibirapuitã e DTG Juventude.

GNI fez uma bela apresentação no JuvENART

Atualmente, o concurso é organizado pelo CTG Sentinela da Querência, em parceria com o Movimento Tradicionalista Gaúcho, Universidade Federal de Santa Maria e a prefeitura de Santa Maria.

Devido aos dois anos de pausa, a edição deste ano passou por adaptações como incluir jovens de 19 anos no concurso, retomar danças individuais (Chula e Danças Gaúchas de Salão), e a criação da categoria Júnior.

Na categoria júnior o DTG Juventude finalizou em 8º lugar. Já a invernada do GNI, na categoria juvenil oficial do evento, fez uma bela apresentação, mas não conseguiu classificação para a grande final.

A invernada Juvenil do Grupo Nativista Ibirapuitã agradece a senhora Valserina Maria Bulegon Gassena, pela acolhida no Museu Casa João Luiz Pozzobon e Diácono João Luiz Pozzobon/ Casa do Turista, onde o grupo ficou em São João do Polesene, durante o evento. O GNI também agradece o carinho, a colaboração e o incentivo de cada alegretense que contribuiu com as diferentes promoções do grupo.

O Grupo Nativista Ibirapuitã acredita que o incentivo à Arte ainda é o melhor legado a passar às gerações futuras, destacam os coordenadores.

Fotos: reprodução