Alegrete| Meninas que estão em famílias acolhedoras ganham festa de 15 anos

O Serviço de Família Acolhedora, vinculado a Secretaria de Promoção Social de Alegrete, realizou uma festa de aniversário de 15 anos para duas meninas acolhidas em casas de famílias acolhedoras e um menino que completou 12 anos. A festa em parceria com o Mundo Kids foi no dia 20 no espaço dessa casa de festas da cidade.

O evento para celebrar os 15 anos das acolhidas e mais os 12 anos de um menino foi organizada pela coordenadora do serviço, Thais Campos da Cunha Severo, junto à Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Na festa estiveram presentes a secretária Daniela Domingues e as conselheiras tutelares, Maria Lemes e Celanira Bueno. A celebração contou com a organização das mães acolhedoras das jovens aniversariantes.

Foram momentos memoráveis com os figurinos impecáveis das meninas, com uma linda decoração. A festa teve direito a tudo, desde a valsa e o anel de 15 anos numa emoção que jamais será esquecida por esta meninas Foi momento único e emocionante para as meninas e para todos convidados que estavam presentes, como amigas de escola e demais famílias acolhedoras e seus acolhidos salientou Thais Cunha.