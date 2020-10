Alegrete: moradora entra em choque ao perder tudo em incêndio

No início da manhã desta terça-feira(27), um incêndio em uma casa no bairro Novo Lar, deixou a dona em choque. De acordo com os militares, ela estava na casa de uma vizinha quando o fogo iniciou. A mulher de 54 anos acredita que tenha sido um curto-circuito. A perceber que havia perdido tudo, a moradora ficou incrédula. Ela disse que reside com um filho de 15 anos.

Alguns vizinhos foram ao endereço e prestaram apoio à Jurema Fortes. Os Bombeiros foram acionados e chegaram rápido ao local, mesmo assim, todos os móveis e objetos foram destruídos. A dona da casa e o filho ficaram somente com a roupa do corpo.

Quem puder auxiliar Jurema para que ela possa recomeçar deve entrar em contato através do telefone 55 99934-8889. Márcia Almeida, que é vizinha disse que a moradora é uma pessoa maravilhosa e faz faxina para sobreviver. “Quem puder auxiliar, toda ajuda será bem vinda para que ela possa reconstruir seu lar” – comentou.

O incêndio foi na rua Antônio José de Vargas . A equipe dos Bombeiros estava composta pelo sargento Lagemann e soldados Bruno e Moura. Uma guarnição da Brigada Militar também esteve no endereço.