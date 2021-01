Alegrete: moto é furtada de estacionamento em conjunto residencial

Compartilhe















Uma moto Honda CG Titan, placa INC 0J03, vermelha, foi furtada em Alegrete.

De acordo com o proprietário, o veículo estava no estacionamento dos Blocos do BNH, na Avenida Assis Brasil. Ele acrescenta que deixou a moto no referido local na noite de ontem(12), por volta das 21h. Porém, no início da tarde de hoje, ao sair no veículo observou que a mesma não se encontrava no estacionamento. Ele citou que a moto estava destravada e sem a chave na ignição. Até o momento, a vítima não possui suspeitos, entretanto, no local há sistema de videomonitoramento pela empresa Dfensul e as imagens foram solicitadas. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a Brigada Militar ou pelo número 55 997223101.